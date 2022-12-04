Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ile sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyi isimleri belli olacak. Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek'te halk oylamasıyla ödüller sahiplerini buluyor. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2022 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Altın Kelebek Ödülleri kazananlar ne zaman belli olacak?
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde beklenen gün geldi. Geçtiğimiz haftalarda ödüller için adaylar açıklanmış ve oylama süreci başlamıştı. Oylamanın tamamlanmasının ardından bugün ödüller sahipleriyle buluşacak. İşte törenin yayınlanacağı saat ve yayının izleneceği adresler…
PANTENE ALTIN KELEBEK 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altın Kelebek Ödül Töreni saat 19.00'da kırmızı halı ile başlayacak. Yaklaşık 1 saat boyunca devam edecek kırmızı halının sona ermesinin ardından da saat 20.15'te ödül töreni izleyicilerle buluşacak.