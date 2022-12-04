Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2022 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Altın Kelebek Ödülleri kazananlar ne zaman belli olacak?

Törenin bir bölümü yine Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ve Teve2 ortak yayınında ödül töreni izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de 19.30-20.45 arası Teve2'de ise 19.00-23.15 arası ödül töreni izleyicinin karşısında olacak.