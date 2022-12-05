Bir Küçük Gün Işığı 15.bölüm fragmanı yayınlandı: "O kadın cezası neyse çekecek!"

Pazartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 15.bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "O kadın cezası neyse çekecek!" sözleri damga vurdu.
14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahkeme DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir. Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar.
Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar. Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır.