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    • Televizyon
    • 06.12.2022 00:55
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    • 06.12.2022 00:55
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    Bir Küçük Gün Işığı 15.bölüm fragmanı yayınlandı: "O kadın cezası neyse çekecek!"

    Başrollerini Seray Kaya ile Berk Oktay’ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Elif’in Güneş’i kaçırdığı öğrenilen fragmana "O kadın cezası neyse çekecek!" sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 15.bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    O kadın cezası neyse çekecek!

    Pazartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 15.bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "O kadın cezası neyse çekecek!" sözleri damga vurdu.

    14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Mahkeme DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir. Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar.

    Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar. Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır.

        Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur.

        Elif, Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlar. Güneş'e bu kadar yakın olup uzak durmak dayanabileceği bir acı değildir. Elif, Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 15.bölüm fragmanı yayınlandı: "O kadın cezası neyse çekecek!"
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