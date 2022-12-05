Kuruluş Osman 107. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Daha hiçbir şey görmediniz!"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'nın 107. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır! Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır.

BÜYÜK AŞKA BÜYÜK ENGEL!

Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek'i kendisine isteyecektir.

İSMİHAN SULTAN'IN PLANI

İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." fitne ateşini yayar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.