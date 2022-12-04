YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR? Yargı dizisi yeni bölüm, ne zaman saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Yargı yeni bölümüyle (46. bölüm) bu akşam saat 20:45'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylin de Ilgaz da, iki ayrı koldan cinayete giden iplerin birer ucunu tutmuşlarsa da; gerçeğe ulaşmaları için önlerinde onları bekleyen çok fazla yalan ve bilinmezlik vardır. İkisi de ailelerinden yana büyük hayal kırıklığına uğrayacaklarından habersizdir.

Yekta bir yandan Serdar cinayetiyle ilgili ekibi zora düşürecek ne varsa elinden geleni yaparken, bir yandan da başta Haluk olmak üzere onu sıkıştıran herkesle mücadele etmek zorundadır. Pars ve Derya, Pars'ın hayal ettiğinden çok farklı bir dönüm noktasına gelirler. Merdan ise iki aileyi ne olursa olsun bir arada tutmak için yeni bir plan yapar.