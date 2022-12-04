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    • Televizyon
    • 04.12.2022 15:57
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    • 04.12.2022 15:57
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    YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR? Yargı dizisi yeni bölüm, ne zaman saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

    Kanal D'nin Yargı dizisi 46. bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Dizinin takipçileri saatler 20:00'ı gösterdiğinde Kanal D ekranlarını açtığında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ile karşılaştı. Bu noktada YARGI bu akşam var mı yok mu sorusu gündeme geldi. Peki YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR? Yargı dizisi yeni bölüm, ne zaman saat kaçta? İşte 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı...

    YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR?

    Yargı dizisinin başrolünü Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor. Kanal D'de izleyicisiyle buluşan fenomen dizi 46. bölüme kadar ilgi ile takip edildi. Peki YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR? Yargı dizisi yeni bölüm, ne zaman saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı haberimizde!

    4 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:20 Set Ekstra

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Yargı

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

    20:45 Yargı

    00:15 O Kız (Tekrar)

    YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Yargı yeni bölümüyle (46. bölüm) bu akşam saat 20:45'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

    YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ceylin de Ilgaz da, iki ayrı koldan cinayete giden iplerin birer ucunu tutmuşlarsa da; gerçeğe ulaşmaları için önlerinde onları bekleyen çok fazla yalan ve bilinmezlik vardır. İkisi de ailelerinden yana büyük hayal kırıklığına uğrayacaklarından habersizdir.

    Yekta bir yandan Serdar cinayetiyle ilgili ekibi zora düşürecek ne varsa elinden geleni yaparken, bir yandan da başta Haluk olmak üzere onu sıkıştıran herkesle mücadele etmek zorundadır. Pars ve Derya, Pars'ın hayal ettiğinden çok farklı bir dönüm noktasına gelirler. Merdan ise iki aileyi ne olursa olsun bir arada tutmak için yeni bir plan yapar.

        Olaylar zinciri bir felakete doğru sürüklenirken, kendi içlerinde ve adalet yolunda iyice sıkışan aile için artık bir karar verme zamanıdır. Ancak verilen bu karar Ilgaz ve Ceylin'de telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır.
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        Koza Altın
        Haberler Televizyon YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR? Yargı dizisi yeni bölüm, ne zaman saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı
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