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    • Televizyon
    • 04.12.2022 16:38
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    • 04.12.2022 16:38
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    Teşkilat bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat dizisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    TRT 1'de bu akşam 3'te 3 programı ve 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal" maçı yayınlanacak. Her hafta Pazar günü yayınlanan Teşkilat dizisini izleyenler ise internet arama motorlarında 'Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yayınlanmıyor?' sorusuna yanıt arıyor. Peki Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı...

    Teşkilat bu akşam var mı, yok mu, neden yok?

    Teşkilat dizisi 57. bölümü ile yayınlanmayı bekliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Murat Yıldırım dahil olmuştu. Yıldırım'ın Deniz Baysal Yurtcu ile uyumu çok beğenildi. 57. bölümde neler olacağı merak edilirken Teşkilat yeni bölüm ne zaman sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

    TEŞKİLAT DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Teşkilat dizisi bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1 bir çok dizisine ara verdi. Buna göre Teşkilat dizisi 57. bölümüyle 11 Aralık 2022 tarihinde Pazar günü saat 20:00'da yayınlanancak. İşte bugünkü TRT 1 yayın akışı:

    TRT 1 4 ARALIK 2022 YAYIN AKIŞI

    08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

    11:45 Enine Boyuna

    13:00 Hayallerin Peşinde

    15:00 Kupa Günlüğü

    13:20 Kasaba Doktoru

    17:00 Ana Haber

        18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya"

        20:00 3'te 3

        22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal"

        TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ömer'in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır.

        Bu sınav sonucunda Hartley'in talebi Ömer'e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut'un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat'ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra'nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!

        TEŞKİLAT OYUNCULARI

        Murat Yıldırım (ÖMER)
        Deniz Baysal Yurtcu (ZEHRA)
        Gürkan Uygun (EFKAR)
        Turgut Tunçalp (HALİT BAŞKAN)
        Yunus Emre Yıldırımer (KORKUT)
        Levent Can (DAVID)
        Serdar Yeğin (UZAY)
        Ahmet Uğur Say (GÜRCAN)
        Yunus Narin (FRANCIS)
        Seren Deniz Yalçın (HELEN)
        Cansu Büşra Tuman (CELINE)
        Ebru Nil Aydın (SACİDE)
        Atılay Uluışık (SERMET)
        Hande Dilan Hancı (ZEYNEP)
        Ela Naz Koçak (YAĞMUR)
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        Koza Altın
        Haberler Televizyon Teşkilat bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat dizisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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