Teşkilat bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat dizisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Teşkilat dizisi 57. bölümü ile yayınlanmayı bekliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Murat Yıldırım dahil olmuştu. Yıldırım'ın Deniz Baysal Yurtcu ile uyumu çok beğenildi. 57. bölümde neler olacağı merak edilirken Teşkilat yeni bölüm ne zaman sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...
TEŞKİLAT DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Teşkilat dizisi bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1 bir çok dizisine ara verdi. Buna göre Teşkilat dizisi 57. bölümüyle 11 Aralık 2022 tarihinde Pazar günü saat 20:00'da yayınlanancak. İşte bugünkü TRT 1 yayın akışı:
TRT 1 4 ARALIK 2022 YAYIN AKIŞI
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayallerin Peşinde
15:00 Kupa Günlüğü
13:20 Kasaba Doktoru
17:00 Ana Haber