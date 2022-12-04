Teşkilat bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat dizisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

TEŞKİLAT DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Teşkilat dizisi bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1 bir çok dizisine ara verdi. Buna göre Teşkilat dizisi 57. bölümüyle 11 Aralık 2022 tarihinde Pazar günü saat 20:00'da yayınlanancak. İşte bugünkü TRT 1 yayın akışı: