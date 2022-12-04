Kardeşlerim 71. bölüm fragmanı: "Evi terk ediyorum. Sizde kalabilir miyim?"

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluştu. Çok konuşulan bölümün ardından heyecanla beklenen Kardeşlerim 71. bölüm fragmanı da yayınlandı.

"KARDEŞLERİM" HERKESİ EKRANA KİLİTLEDİ

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim dün yayınlan yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. 70.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.