Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.12.2022 18:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2022 18:09
    ABONE OL

    Kardeşlerim 71. bölüm fragmanı: "Evi terk ediyorum. Sizde kalabilir miyim?"

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölüm fragmanında "Evi terk ediyorum. Sizde kalabilir miyim?" sözü dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 71. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Evi terk ediyorum. Sizde kalabilir miyim?

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluştu. Çok konuşulan bölümün ardından heyecanla beklenen Kardeşlerim 71. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    "KARDEŞLERİM" HERKESİ EKRANA KİLİTLEDİ
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim dün yayınlan yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. 70.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.


    70. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Sevgi Babaanne Yasemin'in zoru ile hastaneye getirildi ancak ameliyata alınması gerekti ve zayıf düşen bünyesi dayanamadı. Sevgi Babaannesinin ölümü arkasında derin bir boşluk yarattı.

    Yasemin annesinin yaptıklarını söylemek istese de susmak zorunda kaldı. Nebahat'in Doruk ile Asiye'yi ayırma planları ters tepti. Şevval'in yaptıklarının videosuyla şantaj yapan Akif, ondan yüklü miktarda para koparttı.

        İlk işi de Şengül'ün minibüsünü satın almak oldu. Bankaya yatırdığı paranın kalanına bloke konuldu. Okulda Süsen, Asiye ve Doruk'tan ettiği lüzumsuz laflardan dolayı özür diledi. Ömer ile Süsen birbirlerini daha iyi tanımaya karar verdi.

        Berk de Aybike'den ayrı kaldığı zamanları telafi etmeye çalıştı. Doğuma hazırlık kursuna tek başına katılan Şengül'e Orhan katılarak büyük bir sürpriz yaptı. Şengül'ün bebeğinin erkek olacağı öğrenildi.

        Annesinin yaptıkları karşısında susmak zorunda kalan Yasemin çektiği acıya dayanamadı ve intihar etti. Son aradığı kişi de Ömer'di. Ömer Yasemin'i kurtarmak için harekete geçti.
            Koza Altın
            Haberler Televizyon Kardeşlerim 71. bölüm fragmanı: "Evi terk ediyorum. Sizde kalabilir miyim?"
                SON DAKİKA