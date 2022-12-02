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    • Televizyon
    • 03.12.2022 00:50
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    • 03.12.2022 00:50
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    Yalnız Kurt 29. bölüm fragmanı nefes kesti: “Zalimler gemi azıya aldı, harekete geçmek zamanı”

    Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt 28’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından yeni fragmanda geldi. Yalnız Kurt 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana “Zalimler gemi azıya aldı, harekete geçmek zamanı” sözleri damga vurdu. İşte ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Yalnız Kurt 29. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Zalimler gemi azıya aldı, harekete geçmek zamanı”

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Zalimler gemi azıya aldı, harekete geçmek zamanı" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar.

    Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer. Ama Doğan racona uyar. Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır.

    Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.

        Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir. İlk olarak Altay'a en büyük desteği veren Ahmet Hemşinli'nin ortadan kaldırılmasını ister.

        Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur. Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verecektir.

        Halit, Elmas ile birlikte Harun'u denklemden çıkaracak ve kendisini konsülün başına geçirecek karanlık planın ilk adımını atar.
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