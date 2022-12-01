Elif’in sözleri yürek sızlattı! Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım...”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana gözyaşlarına boğulan Elif'in "Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım..." şeklindeki sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dila'nın ihbarı ile sosyal hizmetler Elif'i araştırmaya başladı. Ancak hem Güneş'in yardımı ile hem de aldıkları bilgilerin kötü bir şey bulamadılar.