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    • 01.12.2022 23:43
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    • 01.12.2022 23:51
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    Elif’in sözleri yürek sızlattı! Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım...”

    Başrolünü Seray Kaya ile Berk Oktay’ın üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragmana Elif’in “Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım...” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım...”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana gözyaşlarına boğulan Elif'in "Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım..." şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Dila'nın ihbarı ile sosyal hizmetler Elif'i araştırmaya başladı. Ancak hem Güneş'in yardımı ile hem de aldıkları bilgilerin kötü bir şey bulamadılar.

    Kreşe gelen Dila Güneş'i tehdit ederek eve getirmeyi başardı. Ama Fırat bir kez daha araya girdi ve Dila'ya yüklü miktarda banka hesabı ve yurt dışı bileti teklif etti.

    Bunların karşılığında mahkemeye gelmeyecek ve Güneş'ten vazgeçecekti. Ama araya giren Ümran ona bir akıl verdi.

        Anne kızın planı Elif ve Fırat'ı ayırmak içindi.

        Son anda duruşmaya gelen Dila kızından vazgeçmediğini, abisinin sunduğu dilekçeyi zorla imzaladığını söyledi. Etraf buz kesti. Ümran bir kez daha kazandı.
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        Haberler Televizyon Elif’in sözleri yürek sızlattı! Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım...”
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