Defne Samyeli sürprizi! Aldatmak 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Adımı duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum...”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Defne Samyeli'nin yer aldığı fragmana "Adımı duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum" sözleri damga vurdu.
11. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir. Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.
Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır.
Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.