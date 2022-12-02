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    • Televizyon
    • 03.12.2022 00:17
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    • 03.12.2022 00:17
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    Defne Samyeli sürprizi! Aldatmak 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Adımı duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum...”

    Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu’nun başrolünü üstlendiği Aldatmak 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana dizi kadrosuna yeni dahil olan Defne Samyeli damga vurdu. Defne Samyeli’nin canlandırdığı Elmas Haves karakterinin “Adımı duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum” sözleri ise dikkat çekti. İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak 12. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Adımı duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum...”

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Defne Samyeli'nin yer aldığı fragmana "Adımı duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum" sözleri damga vurdu.

    11. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir. Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.

    Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır.

    Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.

        Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar.

        Kötü günleri atlatıp ailesiyle mutlu olmaya çalışan Güzide ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışır. Her daim destekçisi olan Sezai'nin geçmişine dair merakları olsa da bazı soruları sormaya çekinmektedir.

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        Haberler Televizyon Defne Samyeli sürprizi! Aldatmak 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Adımı duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum...”
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