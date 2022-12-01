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    • 01.12.2022 23:33
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    • 01.12.2022 23:33
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    Yalnız Kurt 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Batan güne doğru yürüyen kurt yalnızdır”

    Cuma akşamları izleyicileri Atv ekranına kilitleyen, yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt'un 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Batan güne doğru yürüyen kurt yalnızdır” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 28. bölüm 3. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Batan güne doğru yürüyen kurt yalnızdır”

    ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragmana "Batan güne doğru yürüyen kurt yalnızdır" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK
    Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar. Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer.

    Ama Doğan racona uyar. Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır. Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.

    Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir.

        İlk olarak Altay'a en büyük desteği veren Ahmet Hemşinli'nin ortadan kaldırılmasını ister. Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur.

        Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verecektir.

        Halit, Elmas ile birlikte Harun'u denklemden çıkaracak ve kendisini konsülün başına geçirecek karanlık planın ilk adımını atar.
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