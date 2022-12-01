Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 01.12.2022 21:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2022 21:12
    ABONE OL

    Survivor 2023’te kimler olacak? | SURVİVOR 20023 TAM KADRO | Milyonların beklediği program için nefesler tutuldu!

    Survivor 2023 kadrosu ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Arda Kural’dan Hakan Hatipoğlu’na, Semih Öztürk’ten Furkan Kızılay’a kadar birçok ünlü ismin adı Survivor 2023 ile anılıyor. İşte Survivor 2023 kadrosu...

    takvim.com.tr
    SURVİVOR 20023 TAM KADRO

    Acun Ilıcalı, yaşa, kiloya değil zekaya da bakılacağını vurguladı. Her anı birbirinden heyecan dolu anlara sahne olan Survivor'ın ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. İşte Survivor kadrosu hakkında tüm detaylar...

    SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAR?

    Yarışmacı kadrosu ile reyting savaşında zirvenin iddialı yapımlarından olan Survivor'ın yeni sezon tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sona ermesinin ardından Survivor başlayacak. Yarışmanın Ocak ya da Şubat 2023'te başlaması bekleniyor.

    SURVİVOR 2023 NASIL OLACAK?

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" sözleriyle Survivor 2023'ün farklı bir formatla geleceğini duyurdu.

        SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

        Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Ancak Hakan Hatipoğlu, Semih Öztürk, Merve Yalçın, Faster Abdü, Furkan Kızılay, Yaren Alaca, Steven Salam, Hikmet Tuğsuz, Merve Aydın, Damla Can, Ali Abdüsselam Yılmaz gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor…

        SURVİVOR'A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Survivor 2023 başvuruları TV8'in resmi internet sayfasından yapılacak.

        SURVIVOR'A BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        İsim soyisim,
        E-posta adresi,
        Cinsiyet,
        İş, ev ve cep telefon numarası
        Boy ve kilo
        Doğum tarihi ve yeri
        Yaşanan şehir ve semt
        Meslek ve eğitim durumu
        Memleket
        Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,
        Medeni durum ve çocuk bilgisi
        Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi
        Sigara kullanıyor musunuz,
        Yüzme biliyor musunuz,
        Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,
        Survivor'a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,
        Survivor'a katılmak isteme nedeniniz,
        Ödülü ne için harcayacaksınız,
        Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,
        Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,
        Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,
        Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,
        Survivor'a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,
        Başvuru videosu.
        Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Düşen uçağın son görüntüleri ortaya çıktı!
        Haberler Televizyon Survivor 2023’te kimler olacak? | SURVİVOR 20023 TAM KADRO | Milyonların beklediği program için nefesler tutuldu!
            SON DAKİKA