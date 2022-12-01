Survivor 2023’te kimler olacak? | SURVİVOR 20023 TAM KADRO | Milyonların beklediği program için nefesler tutuldu!

SURVIVOR'A BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

İsim soyisim,

E-posta adresi,

Cinsiyet,

İş, ev ve cep telefon numarası

Boy ve kilo

Doğum tarihi ve yeri

Yaşanan şehir ve semt

Meslek ve eğitim durumu

Memleket

Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

Medeni durum ve çocuk bilgisi

Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

Sigara kullanıyor musunuz,

Yüzme biliyor musunuz,

Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

Survivor'a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

Survivor'a katılmak isteme nedeniniz,

Ödülü ne için harcayacaksınız,

Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

Survivor'a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

Başvuru videosu.

Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

