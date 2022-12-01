Survivor 2023’te kimler olacak? | SURVİVOR 20023 TAM KADRO | Milyonların beklediği program için nefesler tutuldu!

Acun Ilıcalı, yaşa, kiloya değil zekaya da bakılacağını vurguladı. Her anı birbirinden heyecan dolu anlara sahne olan Survivor'ın ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. İşte Survivor kadrosu hakkında tüm detaylar...
SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAR?
Yarışmacı kadrosu ile reyting savaşında zirvenin iddialı yapımlarından olan Survivor'ın yeni sezon tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sona ermesinin ardından Survivor başlayacak. Yarışmanın Ocak ya da Şubat 2023'te başlaması bekleniyor.
SURVİVOR 2023 NASIL OLACAK?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" sözleriyle Survivor 2023'ün farklı bir formatla geleceğini duyurdu.