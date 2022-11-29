Kuruluş Osman 106. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 106. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!" sözleri damga vurdu.

OSMAN BEY'İ HİÇ KİMSE VE HİÇBİR ŞEY DURDURAMAYACAK

Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır! Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır. Bunun için kurduğu karargahta çalışmalar son sürat devam ederken karargahın varlığı düşman cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Olof ve adamları karargahı yok etmek için bir plan yapacak mıdır?