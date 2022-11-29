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    • Televizyon
    • 29.11.2022 19:19
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    • 29.11.2022 19:19
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    Kuruluş Osman 106. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!"

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman 106. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanına "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 106. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 106. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!" sözleri damga vurdu.

    OSMAN BEY'İ HİÇ KİMSE VE HİÇBİR ŞEY DURDURAMAYACAK
    Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır! Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır. Bunun için kurduğu karargahta çalışmalar son sürat devam ederken karargahın varlığı düşman cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Olof ve adamları karargahı yok etmek için bir plan yapacak mıdır?

    BÜYÜK AŞKA BÜYÜK ENGEL!
    Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek'i kendisine isteyecektir. Bunu duyan Aktemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçiçek'i Aktemur'a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçiçek ve Aktemur'un aşkına engel olabilecek midir?

    İSMİHAN SULTAN'IN PLANI
    İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır?

        TURGUT BEY, OSMAN BEY'E İHANET Mİ EDİYOR?
        Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim ne olacaktır? Turgut Bey, İsmihan Sultan'la bir olup Osman'a karşı duracak mıdır? Mancınıkları Osman Bey'e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim nereye varacaktır?

        OSMAN BEY'İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
        Bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 106. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!"
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