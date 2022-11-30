O dizi final yapıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın karşısında direnemedi! Meğer fişi çoktan çekilmiş! Yayından kaldırılıyor...

Salı akşamları reyting yarışında Ben Bu Cihana Sığmazam diğer dizilere açık ara fark attı. Son olarak 22 Kasım 2022 tarihinde Total'de ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada yine ATV'nin Esra Erol'da programı yer aldı. Reytinglerde geride kalan o dizi ise final kararı verdi. İşte detaylar...
Ay Yapım imzalı Baba dizisi için karar verildi. Show TV'de izleyicilerle buluşan dizinin başrolünde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyordu. Düşük reytingler nedeniyle erken final yapacak olan dizi aralık ayında yayınlanacak 30'uncu bölümüyle ekrana veda edecek.
Dizide Bilginer ve Sarıtaş'ın yanı sıra ayrıca Ayda Aksel, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi isimler yer alıyor.
AÇIKLAMA GELDİ!
Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın senaryosunu yazdığı yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak'ın oturduğu Baba dizisi hakkında yapımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'' 15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelen Baba projemiz 30. bölümüyle Aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilerimize teşekkür ederiz. ''