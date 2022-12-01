TRT o dizinin fişini çekti! İzleyici yasta! Milyonlar takip ediyordu...

Yeni dizi Yürek Çıkmazı sezonunda reyting sıralamalarında istediği başarıyı yakalayamadı. Bu nedenle TRT 1 de ilgiyle takip edilen Yürek Çıkmazı dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Peki, Yürek Çıkmazı final mi yapacak? İşte merak edilenler...
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?
Yürek Çıkmazı dizisinin yayınlandığı günden itibaren istediği ivmeyi yakalayamaması sebebiyle final yapacağı iddia edildi.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklaama gelmedi. Güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.