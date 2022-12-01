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    • Televizyon
    • 01.12.2022 10:52
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    • 01.12.2022 10:52
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    TRT o dizinin fişini çekti! İzleyici yasta! Milyonlar takip ediyordu...

    Türkiye'de izleyicilerin merakla takip ettiği diziler arasında yer alan o TRT dizisinde final kararı alındı.

    takvim.com.tr
    Çok sevilen TRT dizisi ekranlara veda ediyor!

    Yeni dizi Yürek Çıkmazı sezonunda reyting sıralamalarında istediği başarıyı yakalayamadı. Bu nedenle TRT 1 de ilgiyle takip edilen Yürek Çıkmazı dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Peki, Yürek Çıkmazı final mi yapacak? İşte merak edilenler...

    YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

    Yürek Çıkmazı dizisinin yayınlandığı günden itibaren istediği ivmeyi yakalayamaması sebebiyle final yapacağı iddia edildi.

    Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklaama gelmedi. Güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.

        YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

        Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

        YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU!

        Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.
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        Haberler Televizyon TRT o dizinin fişini çekti! İzleyici yasta! Milyonlar takip ediyordu...
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