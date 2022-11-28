Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 28 Kasım 2022 Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

TRT 1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümüyle yayınlanacak. 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle TRT 1'in dizileri ileri bir tarihe ertelendi. Bu diziler arasında Alparslan: Büyük Selçuklu'da var. İşte detaylar...
28 KASIM 2022 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI!
05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Sırbistan"
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Gana"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Brezilya-İsviçre"
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Uruguay"
00:00 Alparslan:Büyük Selçuklu
03:00 Teşkilat
05:30 Kapanış
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
28 Kasım TRT 1 yayın akışına göre bu hafta Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Yerine Dünya Kupası maçı Brezilya İsviçre karşılaşması yayında olacak.
BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
En son 21 Kasım 2022 tarihinde izleyiciler ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile 12 Aralık 2022 tarihinde saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.