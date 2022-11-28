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    • Televizyon
    • 28.11.2022 16:13
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    • 28.11.2022 16:14
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    Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 28 Kasım 2022 Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Son 2 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin 37. bölümünün yayınlanacağı tarih duyuruldu. Peki Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi TRT1 yayın akışı!

    BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    TRT 1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümüyle yayınlanacak. 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle TRT 1'in dizileri ileri bir tarihe ertelendi. Bu diziler arasında Alparslan: Büyük Selçuklu'da var. İşte detaylar...

    28 KASIM 2022 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI!

    05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:10 Benim Adım Melek

    08:40 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

    13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Sırbistan"

    15:00 Kupa Günlüğü

    16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Gana"

    18:00 Ana Haber

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Brezilya-İsviçre"

    21:00 Kupa Saati

    22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Uruguay"

    00:00 Alparslan:Büyük Selçuklu

    03:00 Teşkilat

    05:30 Kapanış

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    28 Kasım TRT 1 yayın akışına göre bu hafta Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Yerine Dünya Kupası maçı Brezilya İsviçre karşılaşması yayında olacak.

    BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    En son 21 Kasım 2022 tarihinde izleyiciler ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile 12 Aralık 2022 tarihinde saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.
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    Haberler Televizyon Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 28 Kasım 2022 Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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