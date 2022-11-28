Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 28 Kasım 2022 Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

28 Kasım TRT 1 yayın akışına göre bu hafta Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Yerine Dünya Kupası maçı Brezilya İsviçre karşılaşması yayında olacak.

BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

En son 21 Kasım 2022 tarihinde izleyiciler ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile 12 Aralık 2022 tarihinde saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.