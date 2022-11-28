Hakan Sabancı'nın Arzu Sabancı'nın Yalı Çapkını paylaşımı fena dillere düştü! Sosyal medya yıkıldı: "Asıl yalı çapkını senin oğlun..."
Hakan Sabancı'nın Arzu Sabancı'nın Yalı Çapkını paylaşımı fena dillere düştü! Sosyal medya o paylaşımı görünce yıkıldı. Merve Boluğur, Şeyma Subaşı, Hande Erçel gibi isimlerle anılan hızlı çapkın Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı gündeme bomba gibi düştü. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını reyting rekorları kırarken Arzu Sabancı da diziyi izlediğine dair bir paylaşım yaptı. Arzu Sabancı'nın Yalı Çapkını paylaşımına sosyal medyada, "Asıl yalı çapkını senin oğlun zaten diziyi izlemene gerek yok" yorumları yapıldı.
"ASIL YALI ÇAPKINI SENİN OĞLUN..."
Hakan Sabancı'nın Arzu Sabancı'nın Yalı Çapkını paylaşımı fena dillere düştü! Sosyal medya yıkıldı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek hayat hikayesini anlatan Yalı Çapkını konusu ile ilk bölümden itibaren gündemde. Yalı Çapkını'ndaki yalının Sabancılar'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Yalı Çapkını dizisini izleyen isimler arasında yer alan Arzu Sabancı'dan gelen bu paylaşım kısa sürede gündem oldu. Hacı Sabancı, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu paylaşımına sosyal medyada bazı kullanıcılar çapkınlıklarıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Sabancı'ya gönderme yaparak "Asıl yalı çapkını senin oğlun zaten izlemene gerek yok" yorumunda bulundu.
YALI ÇAPKINI'NDAKİ YALI KİMİN?
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndaki yalının Sabancı ailesine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Sabancı ailesinin üyesi Dilek Sabancı yalının tüm kira gelirini engelliler için bağışlıyor.
Çapkınlıklarıyla nam salan Hakan Sabancı son olarak Hande Erçel'le anılmıştı. Erçel'in sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile görüntülenmesi ve Emirgan'daki bir mekanda eğlenmesi herkesi şaşırtmış, eğlencenin ardından mekandan ilk olarak Hande Erçel, arkasından da Hakan Sabancı çıkmıştı. Öğrenilen diğer bilgilere göre ise düzenlenen parti Sabancı'nın Emirgan'da bulunan boğaz manzaralı yalı dairesinde devam etmişti.