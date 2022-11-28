Hakan Sabancı'nın Arzu Sabancı'nın Yalı Çapkını paylaşımı fena dillere düştü! Sosyal medya yıkıldı: "Asıl yalı çapkını senin oğlun..."

Çapkınlıklarıyla nam salan Hakan Sabancı son olarak Hande Erçel'le anılmıştı. Erçel'in sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile görüntülenmesi ve Emirgan'daki bir mekanda eğlenmesi herkesi şaşırtmış, eğlencenin ardından mekandan ilk olarak Hande Erçel, arkasından da Hakan Sabancı çıkmıştı. Öğrenilen diğer bilgilere göre ise düzenlenen parti Sabancı'nın Emirgan'da bulunan boğaz manzaralı yalı dairesinde devam etmişti.