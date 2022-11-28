Yalı Çapkını gibi Kızılcık Şerbeti de meğer gerçek hikayeymiş! Gülseren Budayıcıoğlu’nun hayatı deniliyordu! Bakın kimin hayatı çıktı...

Show TV ekranlarında her hafta reytingleri sallayan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Yalı Çapkını dizisinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin de gerçek hikayeden uyarlandığı ortaya çıkmıştı. Ancak kimin hayatı olduğu bilinmiyordu. Görenin duyanın şok içerisinde kaldığı o iddia için açıklama gecikmedi. İşte flaş gelişmeler...