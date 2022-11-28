Yalı Çapkını gibi Kızılcık Şerbeti de meğer gerçek hikayeymiş! Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı deniliyordu! Bakın kimin hayatı çıktı...
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi de meğer gerçek hikayeden esinlenerek yazılmış! Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın gerçek hikaye olduğu herkesçe biliniyor. Cuma ekranları yayınlanan her iki dizi de gerçek bir kişinin hikayesini anlatıyor. Fenomen diziler hakkında tüm detaylar haberimizin devamında...
Show TV ekranlarında her hafta reytingleri sallayan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Yalı Çapkını dizisinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin de gerçek hikayeden uyarlandığı ortaya çıkmıştı. Ancak kimin hayatı olduğu bilinmiyordu. Görenin duyanın şok içerisinde kaldığı o iddia için açıklama gecikmedi. İşte flaş gelişmeler...
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
Senaryosu Melis Civelek'in kaleminden çıkan ve Show TV ekranları aracılığıyla izleyicisiyle buluşan sevilen dizi Kızılcık Şerbeti güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra aynı zamanda da senaryosuyla da dikkatleri üzerine çekti.