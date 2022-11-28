Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.11.2022 19:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2022 20:24
    ABONE OL

    10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca sosyal medyada tanıştığı Yaren’e 450 bin TL kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı

    ATV ekranında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medyada tanıştığı Yaren Nur Toy’a 450 bin TL kaptırdığını belirterek yardım istedi. Evli ve 10 çocuk babası Halis Bey, yaşadıklarını anlatırken Yaren Nur’un gerçek fotoğrafını ilk kez canlı yayın sırasında gördü. Başından geçenleri anlatan Halis Bey, herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sosyal medyada tanıştığı Yaren’e 450 bin TL kaptırdı!

    Esra Erol'da programına Sivas'tan başvuran 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medyada tanıştığı Yaren Nur Toy'a 50 bin TL kaptırdığını belirterek yardım istedi.

    6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime "Ne yapalım?" diye sordum. Eşim de "Bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış" dedi. Onun bana yolladığı fotoğrafları gören, iyilik seven herkes yardım eder" dedi.

    Yaren Nur'un kendisine "Bana sahip çık, ne olur" dediğini aktaran Halis Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi sonra teşekkür etti.

        Sonra "İlk adımı bir erkeğin artmasını isterim" deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. "Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim" deyip benden para istedi. Bin TL gönderdim"

        "DUYGUSAL BİR İLİŞKİ YOK"
        Yaren Nur ile duygusal bir ilişkisi olmadığını dile getiren Halis Bey, "Eşim her şeyi biliyordu. Hatta eşim "Onu gelin olarak alalım" dedi. Oğluma düşündü" şeklinde konuştu. Halis Bey, Yaren Nur'un sürekli bir bahane uydurup zor durumda olduğunu belirterek kendisinden para istediğini de sözlerine ekledi.

        FOTOĞRAFIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI
        Yaren Nur'un sosyal medyada fotoğrafını kullandığı Eda Hanım, Esra Erol'da programına ulaşarak fotoğrafın kendisine ait olduğu belirtti ve Halis Bey ile hiç görüşmediğini dile getirdi.

            Eda Hanım, "Yayınlanan fotoğraf bana ait ancak Halis Bey ile hiç konuşmadım, bir alakam yok. Ben bir sayfada modellik yapıyordum, muhtemelen oradan alındı. Fotoğrafı görenler, beni aradı. Ben de yeni öğrendim, şikayetçi olacağım" dedi.

            Halis Bey, para gönderdiği hesabın da Emrah Toy'a ait olduğunu dile getirdi. Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu öğrenildi.

            GERÇEK FOTOĞRAFINI CANLI YAYINDA GÖRDÜ!
            Esra Erol, programın ilerleyen dakikalarında ise Yaren Toy'un gerçek fotoğrafını ulaşarak Halis Bey'e gösterdi. Halis Bey, programda Yaren Toy'un yüzünü ilk kez gördü.
                Kaleciye saldıran holigan tutuklandı!
                Haberler Televizyon 10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca sosyal medyada tanıştığı Yaren’e 450 bin TL kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı
                    SON DAKİKA