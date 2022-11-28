10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca sosyal medyada tanıştığı Yaren’e 450 bin TL kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı

Esra Erol'da programına Sivas'tan başvuran 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medyada tanıştığı Yaren Nur Toy'a 50 bin TL kaptırdığını belirterek yardım istedi.
6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime "Ne yapalım?" diye sordum. Eşim de "Bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış" dedi. Onun bana yolladığı fotoğrafları gören, iyilik seven herkes yardım eder" dedi.
Yaren Nur'un kendisine "Bana sahip çık, ne olur" dediğini aktaran Halis Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi sonra teşekkür etti.