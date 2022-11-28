10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca sosyal medyada tanıştığı Yaren’e 450 bin TL kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı

6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime "Ne yapalım?" diye sordum. Eşim de "Bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış" dedi. Onun bana yolladığı fotoğrafları gören, iyilik seven herkes yardım eder" dedi.