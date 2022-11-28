Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam!"

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. "Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam!" sözlerinin damga vurduğu fragman, heyecanı arttırdı.
11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır.
Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.
Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır.