Yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 70. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 70. bölüm fragmanı yayınlandı. "Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!" sözlerinin damga vurduğu fragman, yürekleri ağza getirdi.
KARDEŞLERİM 69. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez.
Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.
Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.