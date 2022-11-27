Sevr Anlatması'nı gösteren ünlü haritada başka devletlerin kontrolüne bırakılan topraklar eğer bugün o devletlerin toprakları olarak kalmış olsaydı Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Sevr Anlatması'nı gösteren ünlü haritada başka devletlerin kontrolüne bırakılan topraklar eğer bugün o devletlerin toprakları olarak kalmış olsaydı Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti?

A: Safranbolu Evleri

B: Selimiye Camii

C: Sümela Manastırı

D: Halikarnas Mozolesi

CEVAP: A