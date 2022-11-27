Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?

A: Gözlemevi müdürünün araç telefonu

B: Komşu binadaki portatif radyo

C: Personelin kullandığı mikrodalga fırın

D: Yan çiftlikteki ineklerin sesi



CEVAP: C