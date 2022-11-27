Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.11.2022 21:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2022 21:51
    ABONE OL

    Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?

    Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Avustralya’daki Parkes Radyo Teleskopu’na gelen ve 1998’de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015’te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?

    Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?

    A: Gözlemevi müdürünün araç telefonu
    B: Komşu binadaki portatif radyo
    C: Personelin kullandığı mikrodalga fırın
    D: Yan çiftlikteki ineklerin sesi

    CEVAP: C

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan harekattaki komutanlara seslendi
    Haberler Televizyon Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?
        SON DAKİKA