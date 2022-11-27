1909 ABD Kansas'da bulunan Ulysses kasabanın halkı evlerini iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 km batıya taşımıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1909 ABD Kansas'da bulunan Ulysses kasabanın halkı evlerini iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 km batıya taşımıştır?

A: Borçlarından kurtulmak için

B:

C:

D: Farelerden kaçmak için

CEVAP: A