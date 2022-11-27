Leyla ile Firuze kararını verdi! Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Cezayir ben boşanmak istiyorum!”

Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır.