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    • Televizyon
    • 27.11.2022 19:52
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    • 27.11.2022 19:53
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    Leyla ile Firuze kararını verdi! Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Cezayir ben boşanmak istiyorum!”

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Leyla Türk’ün “Cezayir ben boşanmak istiyorum!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Cezayir ben boşanmak istiyorum!”

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmanda Leyla'nın "Cezayir ben boşanmak istiyorum!" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir, Bagnall'ın adamları tarafından kaçırılıp işkence altında sorguya alınır. Konuşmadığı takdirde sadece kendisinin değil ailesinin hayatı da tehlikededir.

    Bu sorgu sırasında Orhan ve Cezayir'in geçmiş anıları su yüzüne çıkar.

    Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır.

        Cezayir ve ekibi intikam almak için harekete geçerken ev halkını da başka bir tehlike beklemektedir. Bu durum Leyla ve Firuze'yi bir kere daha karşı karşıya getirecektir.

        Cezayir bir yandan evdeki sorunlarla bir yandan da düşmanlarıyla mücadele ederken bu sefer karşısında başka birini bulacaktır.
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        Haberler Televizyon Leyla ile Firuze kararını verdi! Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Cezayir ben boşanmak istiyorum!”
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