Yalnız Kurt 28. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kimse Doğan Sakınmaz'ın eline öptüğü adamı böyle kalleşce alamaz!"

ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmana Doğan'ın "Kimse Doğan Sakınmaz'ın eline öptüğü adamı böyle kalleşce alamaz!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Haruncan Türk-Yunan savaşını başlatmak için planladığı operasyonda sona gelir. Halit Yıldırım da Haruncan'ın peşine düşen Altay'ı durdurmak için Meryem'i kaçırmıştır.
Altay, geri dönüp Meryem'i kurtarmak ve savaşa engel olmak için yola devam etmek arasında bir ayrımda kalır. Meryem ise tüm cesaretiyle Altay'ın Haruncan'a engel olmasını istemektedir.
Meryem'i kaçıran Halit'in planı ise sadece Altay'a engel olmak değildir. Daha büyük hedefleri vardır. Bunun için Yücel'den Dahhak ile bir görüşme ayarlamasını talep eder.