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    • 26.11.2022 00:33
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    • 26.11.2022 00:51
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    Yalnız Kurt 28. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kimse Doğan Sakınmaz'ın eline öptüğü adamı böyle kalleşce alamaz!"

    Cuma akşamları Atv'de izleyicisiyle buluşan, Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un merakla beklenen 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem) gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Doğan’ın "Kimse Doğan Sakınmaz'ın eline öptüğü adamı böyle kalleşce alamaz!" şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 28. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Kimse Doğan Sakınmaz’ın eline öptüğü adamı böyle kalleşce alamaz!

    ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmana Doğan'ın "Kimse Doğan Sakınmaz'ın eline öptüğü adamı böyle kalleşce alamaz!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Haruncan Türk-Yunan savaşını başlatmak için planladığı operasyonda sona gelir. Halit Yıldırım da Haruncan'ın peşine düşen Altay'ı durdurmak için Meryem'i kaçırmıştır.

    Altay, geri dönüp Meryem'i kurtarmak ve savaşa engel olmak için yola devam etmek arasında bir ayrımda kalır. Meryem ise tüm cesaretiyle Altay'ın Haruncan'a engel olmasını istemektedir.

    Meryem'i kaçıran Halit'in planı ise sadece Altay'a engel olmak değildir. Daha büyük hedefleri vardır. Bunun için Yücel'den Dahhak ile bir görüşme ayarlamasını talep eder.

        Doğan, elinden her şeyini alan Gani'den hesap sormak istemektedir. Bunun için Gani'nin işlerini yürüten en has adamını kaçırır.

        Adama karşılık elinden alınanları geri istemektedir. Ama bu pek de kolay olmaz. Gani de Doğan'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmayacaktır.

        Barış ve Altay'dan haber bekleyen Ferdi, Müstakim, Minnet ve Bayram'ın ise sürpriz bir misafiri vardır.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 28. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kimse Doğan Sakınmaz'ın eline öptüğü adamı böyle kalleşce alamaz!"
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