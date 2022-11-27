Jules Verne 'Denizler Altında 20.000 Fersah' romanının adında geçen 20.000 Fersah hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Jules Verne 'Denizler Altında 20.000 Fersah' romanının adında geçen 20.000 Fersah hangisidir?

A: İnilen derinlik

B: Katedilen mesafe

C: 20.000 balık

D: 20.000 asker

CEVAP: B