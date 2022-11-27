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    • 27.11.2022 22:57
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    • 27.11.2022 22:59
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    Jules Verne 'Denizler Altında 20.000 Fersah' romanının adında geçen 20.000 Fersah hangisidir?

    Jules Verne 'Denizler Altında 20.000 Fersah' romanının adında geçen 20.000 Fersah hangisidir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Jules Verne ’Denizler Altında 20.000 Fersah’ romanının adında geçen 20.000 Fersah hangisidir?

    Jules Verne 'Denizler Altında 20.000 Fersah' romanının adında geçen 20.000 Fersah hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Jules Verne 'Denizler Altında 20.000 Fersah' romanının adında geçen 20.000 Fersah hangisidir?

    A: İnilen derinlik

    B: Katedilen mesafe

    C: 20.000 balık

    D: 20.000 asker

    CEVAP: B

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