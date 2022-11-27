Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?

A: I. Mahmut

B: II. Ahmet

C: III. Mustafa

D: IV. Mehmed

CEVAP: D