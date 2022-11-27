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    • Televizyon
    • 27.11.2022 22:51
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    • 27.11.2022 22:54
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    Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?

    Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?

    Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?

    A: I. Mahmut

    B: II. Ahmet

    C: III. Mustafa

    D: IV. Mehmed

    CEVAP: D

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