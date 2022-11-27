Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe hikayesinin başkahramanı olan Yalnız Efe hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe hikayesinin başkahramanı olan Yalnız Efe hangisidir?

A: Ezel adında bir genç erkek

B: Eyşan adında bir genç kız

C: Ömer adında bir genç erkek

D: Kezban adında bir genç kız

CEVAP: D