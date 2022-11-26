25 Kasım Cuma Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL ödülün sahibi kim? Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi merak ediliyor. Yemek programında haftanın finali geldi. Bugün bir kişi 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 25 Kasım Cuma Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL ödülün sahibi kim?