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    • 26.11.2022 10:55
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    • 26.11.2022 10:55
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    25 Kasım Cuma Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL ödülün sahibi kim? Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacıların rekabeti devam ederken bu haftanın kazananı merak konusu oldu. Hafta içi her hün yayınlanan programda 5 yarışmacı yarışıp birbirlerine puan veriyor. Son olarak da Zuhal Topal'ın puanı eklenerek haftanın birincisi seçiliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 25 Kasım Cuma Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL ödülün sahibi kim?

    takvim.com.tr
    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi merak ediliyor. Yemek programında haftanın finali geldi. Bugün bir kişi 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 25 Kasım Cuma Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL ödülün sahibi kim?

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    25 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi az sonra belli olacak. Zuhal Topal yarışmanın bu haftaki kazananını açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

    1. gün yarışmacısı : Erdem Dilbaz
    2. gün yarışmacısı : Meryem Sever Ayvacı
    3. gün yarışmacısı : Funda Tüysüz
    4. gün yarışmacısı : Osman Yağız Beykozlu
    5. gün yarışmacısı : Pınar Coşkun Özen

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    Bu hafta en yüksek puanı alan isim 50 bin TL para ödülü kazanacak.
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    Haberler Televizyon 25 Kasım Cuma Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL ödülün sahibi kim? Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?
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