Tarık’ın zor anları! Aldatmak 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Süründürelim babamı”

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ozan'ın Madem Tarık Yenersoy'u süründürmek için elimizde böyle bir fırsat var, niye üç beş saat bunu kullanalım ki? Elimizde tutabildiğimiz kadar tutalım. Süründürelim babamı!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide'nin kaza haberini duyan herkes hastaneye koştu. Tarık'ın apar topar hastaneye gitmesi Yeşim'i huzursuzlandırdı. Burcu'nun dolduruşuna gelen Yeşim de hastaneye gitti. Güzide yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken Yeşim'i karşısında gören Ozan ortalığı ayağa kaldırdı.
Güzide'nin kendine gelmesiyle herkes büyük bir sevinç yaşadı. Tarık'ın Güzide'nin yanında olmak istemesi üzerine gözü dönen Yeşim, bulduğu bir astral seyahat uzmanından medet ummaya başladı.
Burcu parayla tuttuğu adamı Güzide'nin evine gizlice sokarak evin altını üstüne getirdi. Hastaneden evine dönen Güzide evinin halini görünce büyük bir şok yaşadı.