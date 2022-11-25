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    • Televizyon
    • 25.11.2022 18:49
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    • 25.11.2022 18:49
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    Tarık’ın zor anları! Aldatmak 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Süründürelim babamı”

    Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın başrolünde yer aldığı Aldatmak’ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe günleri milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Yusuf Çim’in canlandırdığı Ozan karakteri damga vurdu. Oylum ile plan yapan Ozan’ın "Madem Tarık Yenersoy'u süründürmek için elimizde böyle bir fırsat var, niye üç beş saat bunu kullanalım ki? Elimizde tutabildiğimiz kadar tutalım. Süründürelim babamı!" şeklindeki sözleri izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Aldatmak 11. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Tarık’ın zor anları! Aldatmak 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Süründürelim babamı”

    ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ozan'ın Madem Tarık Yenersoy'u süründürmek için elimizde böyle bir fırsat var, niye üç beş saat bunu kullanalım ki? Elimizde tutabildiğimiz kadar tutalım. Süründürelim babamı!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Güzide'nin kaza haberini duyan herkes hastaneye koştu. Tarık'ın apar topar hastaneye gitmesi Yeşim'i huzursuzlandırdı. Burcu'nun dolduruşuna gelen Yeşim de hastaneye gitti. Güzide yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken Yeşim'i karşısında gören Ozan ortalığı ayağa kaldırdı.

    Güzide'nin kendine gelmesiyle herkes büyük bir sevinç yaşadı. Tarık'ın Güzide'nin yanında olmak istemesi üzerine gözü dönen Yeşim, bulduğu bir astral seyahat uzmanından medet ummaya başladı.

    Burcu parayla tuttuğu adamı Güzide'nin evine gizlice sokarak evin altını üstüne getirdi. Hastaneden evine dönen Güzide evinin halini görünce büyük bir şok yaşadı.

        Annesini korumak isteyen Ozan soluğu Yeşim'in evinde aldı. Ozan'ın sözleriyle Tarık ve Ozan arasındaki gerilim had safhaya çıktı.

        Yeşim'i kaybetmek istemeyen Tarık herkesi karşısına almak pahasına onu savundu ancak Yeşim'e inanan Tarık'ı bir sürpriz bekliyordu.

        Yeşim'in daha önce Güzide'nin evinden aldığı saati Öykü'nün kolunda gören Tarık, Yeşim'in yalan söylediğini anladı ve Öykü'yü de alarak evi terk etti.

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