Tarık’ın zor anları! Aldatmak 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Süründürelim babamı”

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ozan'ın Madem Tarık Yenersoy'u süründürmek için elimizde böyle bir fırsat var, niye üç beş saat bunu kullanalım ki? Elimizde tutabildiğimiz kadar tutalım. Süründürelim babamı!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güzide'nin kaza haberini duyan herkes hastaneye koştu. Tarık'ın apar topar hastaneye gitmesi Yeşim'i huzursuzlandırdı. Burcu'nun dolduruşuna gelen Yeşim de hastaneye gitti. Güzide yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken Yeşim'i karşısında gören Ozan ortalığı ayağa kaldırdı.