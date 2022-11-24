Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş neden yok, programa dönecek mi? Diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda HÜLYA elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Hülya Yenidoğmuş, bir süredir programda yoktu. Konuyla alakalı yarışmacıdan açıklama geldi. Peki, Doya Doya Moda HÜLYA elendi mi? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş neden yok, programa dönecek mi? İşte merak edilenler!
Doya Doya Moda yarışmasının iddialı isimlerinden Hülya Yenidoğmuş, yarışmadaki mücadelesine ara verdi. Yenidoğmuş, 17 Kasım Perşembe günü aldığı haber nedeniyle alışverişini tamamlayamadan İzmir'e dönmek zorunda kaldı.
Hülya Yenidoğmuş'un durumu ile ilgili açıklama jüri üyesinden geldi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gülşah Saraçoğlu ve diğer jüri üyeleri, Hülya'nın erkek kardeşi trafik kazası geçirdiği için İzmir'e döndüğünü belirtti.