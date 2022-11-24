Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş neden yok, programa dönecek mi? Diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda HÜLYA elendi mi?

Hülya Yenidoğmuş'un durumu ile ilgili açıklama jüri üyesinden geldi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gülşah Saraçoğlu ve diğer jüri üyeleri, Hülya'nın erkek kardeşi trafik kazası geçirdiği için İzmir'e döndüğünü belirtti.