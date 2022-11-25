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    • Televizyon
    • 25.11.2022 19:00
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    • 25.11.2022 19:00
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    Berk’in sözleri yürek sızlattı! Kardeşlerim 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben seni sevmekten asla vazgeçmedim”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim dizisinin 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana Berk ile Aybike damga vurdu. Gözyaşları içinde Aybike’ye sarılan Berk’in “Ben seni sevmekten asla vazgeçmedim” şeklindeki sözleri yürek sızlattı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 69. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ben seni sevmekten asla vazgeçmedim”

    Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in merakla beklenen 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Heyecanı doruklara çıkaran fragmana Berk ile Aybike damga vurdu. Gözyaşları içinde Aybike'ye sarılan Berk'in "Ben seni sevmekten asla vazgeçmedim" şeklindeki sözleri yürek sızlattı.

    KARDEŞLERİM 69. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez.

    Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.

        Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

        Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.

        Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        HangiKredi
        Haberler Televizyon Berk’in sözleri yürek sızlattı! Kardeşlerim 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben seni sevmekten asla vazgeçmedim”
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