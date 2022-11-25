Berk’in sözleri yürek sızlattı! Kardeşlerim 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben seni sevmekten asla vazgeçmedim”

Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in merakla beklenen 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Heyecanı doruklara çıkaran fragmana Berk ile Aybike damga vurdu. Gözyaşları içinde Aybike'ye sarılan Berk'in "Ben seni sevmekten asla vazgeçmedim" şeklindeki sözleri yürek sızlattı.
KARDEŞLERİM 69. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez.
Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.