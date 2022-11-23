Kuruluş Osman 106. bölüm fragmanı nefes kesti: "İşte karargah! İşte fethedilecek hisar!”

Turgut Bey, bu karara "Nice cenklerde nice şehitler verdik. Sade Öktem Bey'in mi kaybı vardır? Ben bu yolda her şeyimi feda ettim! Fazlasını da ederim! Fetihlere karargâh olacak bir mülkü fetihte bulunan biri almalıdır! Yarın yiğitleri gazaya nasıl çağıracağız?" dedi ve itiraz etti. Osman Bey ise yeniden fetihlerde bulunacağını, Öktem Bey'in yeğeni Batur'un şehit olduğunu ve acısını bile yaşayamadan çeşitli iftiralara maruz kaldığını sırf bu yaşananların bile Marmaracık Hisarı'nı Öktem Bey'e vermek için yeterli olduğunu dile getirdi ve divanı kapattı.