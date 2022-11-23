Kuruluş Osman 106. bölüm fragmanı nefes kesti: "İşte karargah! İşte fethedilecek hisar!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Osman Bey'in "İşte karargah! İşte fethedilecek hisar!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY, MARMARACIK HİSARI'NI ÖKTEM BEY'E VERDİ!
'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecanla ve merakla takip edilen 105'inci Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, Osman Bey'in talimatıyla Marmaracık Hisarı'nın hakimi Öktem Bey olurken, Bayındır Bey de Marmaracık Hisarı'nda gösterdiği mücadele sayesinde ganimetlerini aldı.
Kuruluş Osman'ın 105. Bölümünde Osman Bey, kurduğu divanda Marmaracık Hisarı'nın hakimiyetini Öktem Bey'e verdiğini tüm beylerin yanında açıkladı. Osman Bey, Bayındır Bey'i altınlarla ödüllendirdi ve bir pusat hediye etti.
Osman Bey, "Herkes çetince ceng etti! Kanıyla teriyle yurdumuzu suladı! Var olsun! Amma hisarı bedelin büyüğünü ödeyen alacaktır! Görürüm, merak edersiniz ama ağzımdan çıkacak isim sizin için bir şey değiştirmeyecek. Her birimiz sancağı ileri taşımak için varız. O sebeple Marmaracık'ın hakimi Öktem Bey'dir!" sözleriyle Marmaracık Hisarı'nı yönetecek kişinin Öktem Bey olduğunu herkese duyurdu.