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    • Televizyon
    • 22.11.2022 15:32
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    • 22.11.2022 15:43
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    Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran dizisi hangi kanalda, platformda? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde!

    Şahmaran dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Öte yandan dizinin ilk sezon tarihi de belli oldu! Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran dizisi hangi kanalda, platformda? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak?

    Şahmaran dizisi için ilk tanıtım yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından yayın tarihi de belli oldu. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran dizisi hangi kanalda, platformda? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde!

    ŞAHMARAN DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

    Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Netflix Türkiye resmi hesabında yayınlanan ilk tanıtım videosu ile Şahmaran dizisinin ilk sezon yayın tarihi de belli oldu.

    'Şahmaran'dan ilk fragman geldi!

    Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi, 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluşacak.

    ŞAHMARAN KONUSU

    Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS&B Productions imzalı Şahmaran dizisinin konusu şöyle;

    Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

        Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler.

        Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

        ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

        Adana'da çekilen Şahmaran dizisinin kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra;

        Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimler yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran dizisi hangi kanalda, platformda? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde!
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