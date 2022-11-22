Şahmaran dizisi için ilk tanıtım yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından yayın tarihi de belli oldu. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran dizisi hangi kanalda, platformda? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde!
ŞAHMARAN DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Netflix Türkiye resmi hesabında yayınlanan ilk tanıtım videosu ile Şahmaran dizisinin ilk sezon yayın tarihi de belli oldu.
Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi, 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluşacak.
ŞAHMARAN KONUSU
Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS&B Productions imzalı Şahmaran dizisinin konusu şöyle;
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.