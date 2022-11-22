Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran dizisi hangi kanalda, platformda? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde!

ŞAHMARAN KONUSU

Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS&B Productions imzalı Şahmaran dizisinin konusu şöyle;

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.