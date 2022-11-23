Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey, Marmaracık Hisarı’nı Öktem Bey’e verdi! Bayındır Bey ödüllendirildi

Osman Bey, "Herkes çetince ceng etti! Kanıyla teriyle yurdumuzu suladı! Var olsun! Amma hisarı bedelin büyüğünü ödeyen alacaktır! Görürüm, merak edersiniz ama ağzımdan çıkacak isim sizin için bir şey değiştirmeyecek. Her birimiz sancağı ileri taşımak için varız. O sebeple Marmaracık'ın hakimi Öktem Bey'dir!" sözleriyle Marmaracık Hisarı'nı yönetecek kişinin Öktem Bey olduğunu herkese duyurdu.