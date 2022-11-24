Müjdeyi Demet Evgar verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden mi çekilecek? 1 Erkek 1 Kadın ne zaman, nerede yayınlanacak?

İlk olarak 2011 yılında ekranlarda yer alan 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeniden seyircisiyle buluşacak. Efsane dizinin müjdesi Demet Evgar'dan geldi. Uzun yıllardır birçok kanalda yayınlanan romantik komedi türündeki dizinin hayranları konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 1 Kadın 1 Erkek dizisinin yayın tarihi...
1 KADIN 1 ERKEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolünde 1 Kadın 1 Erkek dizisi yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Evgar, Twitter hesabı üzerinden 'Yakında' notuyla kısa bir video paylaşımında bulundu.
1 KADIN 1 ERKEK NEREDE YAYINLANACAK?
Dizinin eski bölümleri Netflix'de izlenebiliyor. Yeni bölümlerininse yine bir dijital kanal üzerinden yayınlanması bekleniyor.