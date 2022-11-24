Müjdeyi Demet Evgar verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden mi çekilecek? 1 Erkek 1 Kadın ne zaman, nerede yayınlanacak?

1 ERKEK 1 KADIN OYUNCULARI KİMLER?

Zeynep Yıldırım (Demet Evgar) — 2005 yılından beri Ozan'la nişanlı olan Zeynep daha önceleri iletişim sektöründe çalışmıştır. Bir dönem üniversiteye yeniden başlayıp psikoloji üzerine lisans eğitimi almış fakat eğitimini yarıda bırakmıştır. Pastane sahibidir ve blogger'dır.

Ozan Karaman (Emre Karayel) — Orta düzeyli bir yazılım firmasının sahibi olan Ozan evlilik ve çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakmayan, bu nedenle Zeynep'le olan ilişkisini nişanlı olarak sürdürmek isteyen bir erkektir. Futbol en büyük hobisidir ve Fenerbahçe aşığıdır.