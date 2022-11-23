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    • Televizyon
    • 23.11.2022 19:32
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    • 23.11.2022 19:33
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    Aldatmak 10. bölüm 2. fragmanı yürek sızlattı! “Sadece annem gözünü açsın istiyorum...”

    Kadrosunda Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın merakla beklenen 10. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Sadece annem gözünü açsın istiyorum...” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak 10. Bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Sadece annem gözünü açsın istiyorum...”

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ın merakla beklenen 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmandaki "Sadece annem gözünü açsın istiyorum..." şeklindeki sözler yürek sızlattı.

    ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Güzide geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Tarık, Ozan ve Oylum, gelecek iyi haberi beklerken annelerine yaşattıklarının vicdan azabıyla yüzleşir.

    Sonunda annesine her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Oylum, gelen haberle yıkılır. Yalan söylediği için çok pişman olan Oylum'u geleceği ile ilgili kötü sürprizler de beklemektedir.

    Tolga ise bu en kötü döneminde yine Oylum'un yanındadır ve ikili giderek daha da yakınlaşır. Oylum, New York hayali uğruna Tolga'yı daha ne kadar kendinden uzak tutabilecektir?

        Annesini kaybetme korkusuyla sınanan Ozan'ın babasıyla arasında gerilim, Yeşim'in hastaneye gelmesiyle iyice hat safhaya çıkar. Artık kendi hayatında bir şeyleri toparlamak isteyen Ozan'a yardım eden kişi yine Oltan olur. Hatalarından ders çıkarmayan Ozan, Oltan'a güvenmekle yanlış mı yapmaktadır?

        Güzide'nin hayatını kaybetmesi ihtimaliyle yüzleşen Tarık'ın kafası karışıktır. Her ne olursa olsun Yeşim'i de kaybetmek istemediğinden ailesine karşı onu savunur ancak bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını kendisi de tahmin edemez.

        Ölümün soğuk yüzüyle tanışan Yenersoy Ailesi hayatlarını yoluna koymaya çalışırken yeni hataların pençesine düşecektir.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 10. bölüm 2. fragmanı yürek sızlattı! “Sadece annem gözünü açsın istiyorum...”
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