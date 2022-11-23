ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ın merakla beklenen 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmandaki "Sadece annem gözünü açsın istiyorum..." şeklindeki sözler yürek sızlattı.
ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Güzide geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Tarık, Ozan ve Oylum, gelecek iyi haberi beklerken annelerine yaşattıklarının vicdan azabıyla yüzleşir.
Sonunda annesine her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Oylum, gelen haberle yıkılır. Yalan söylediği için çok pişman olan Oylum'u geleceği ile ilgili kötü sürprizler de beklemektedir.
Tolga ise bu en kötü döneminde yine Oylum'un yanındadır ve ikili giderek daha da yakınlaşır. Oylum, New York hayali uğruna Tolga'yı daha ne kadar kendinden uzak tutabilecektir?