Güzide'nin hayatını kaybetmesi ihtimaliyle yüzleşen Tarık'ın kafası karışıktır. Her ne olursa olsun Yeşim'i de kaybetmek istemediğinden ailesine karşı onu savunur ancak bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını kendisi de tahmin edemez.