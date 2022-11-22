Elif resti çekti! Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hiç kimseye vermiyorum onu”

Dila'nın videosu ise basın ve sosyal medyada büyük ses getirir. Aynı zamanda Güneş ve Elif'i de hedef haline getirir. Basın peşlerini bırakmaz. Fırat ise Elif'e yardım etmeye çalışır. Ona en iyi avukatı tutacağını söyler. Ama ikinci kez Fırat'a güvenemeyeceğini düşünen Elif bunu kabul etmez...