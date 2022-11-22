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    • Televizyon
    • 22.11.2022 23:16
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    • 22.11.2022 23:16
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    Elif resti çekti! Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hiç kimseye vermiyorum onu”

    Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Güneş için mücadele eden Elif’in “Hiç kimseye vermiyorum onu” fragmana damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı...

    “Hiç kimseye vermiyorum onu”

    Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanına Elif'in "Hiç kimseye vermiyorum onu" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    ELİF GÜNEŞ'İ KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
    atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam on ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #KızımıGeriİstiyorum, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

    12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ümran, Güneş'i almak için harekete geçer. Amacı Fırat'ı Elif'den uzaklaştırıp oğlunu eve döndürmektir. Güneş'in velayetini koz olarak kullanır. Fırat engellemeye çalışsa da Elif ile ailesi arasında kalır.

        Dila'nın videosu ise basın ve sosyal medyada büyük ses getirir. Aynı zamanda Güneş ve Elif'i de hedef haline getirir. Basın peşlerini bırakmaz. Fırat ise Elif'e yardım etmeye çalışır. Ona en iyi avukatı tutacağını söyler. Ama ikinci kez Fırat'a güvenemeyeceğini düşünen Elif bunu kabul etmez...

        Avukata görüş almaya giden Elif, Dila'nın Güneş'e bakamayacak durumda olduğunu ve ona eziyet ettiğini kanıtlasa bile velayet ailenin diğer üyelerine geçeceğini öğrenir. Dila basını da alarak Güneş'in yuvasına gider ve olay çıkartır.

        Yardımlarına Fırat koşar. Dila'nın yuvada çıkardığı rezaletten onları kurtarır. Güneş'in psikolojisi alt üst olur. Fırat onları çiftliğe götürür. Sude, Dila'nın akıl hocası olur. Elif'in Güneş'e şiddet uyguladığını travma yüzünden konuşmadığı hakkında suçlamasını aklını verir. Polisler Elif hakkındaki şikayet üzerine kapıya dayanırlar.
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        Haberler Televizyon Elif resti çekti! Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hiç kimseye vermiyorum onu”
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