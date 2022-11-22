Elif resti çekti! Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hiç kimseye vermiyorum onu”

Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanına Elif'in "Hiç kimseye vermiyorum onu" şeklindeki sözleri damga vurdu.
ELİF GÜNEŞ'İ KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam on ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #KızımıGeriİstiyorum, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.
12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ümran, Güneş'i almak için harekete geçer. Amacı Fırat'ı Elif'den uzaklaştırıp oğlunu eve döndürmektir. Güneş'in velayetini koz olarak kullanır. Fırat engellemeye çalışsa da Elif ile ailesi arasında kalır.