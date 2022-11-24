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    • Televizyon
    • 24.11.2022 10:17
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    • 24.11.2022 10:17
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    Kuruluş Osman son, yeni bölüm FULL HD ATV İZLE - Kuruluş Osman 105. BÖLÜM İZLE 📺

    Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 105. ve son bölüm için arama motorlarına yöneldi.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 105. BÖLÜM İZLE

    Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 105. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Diziyi canlı olark izlemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalar hızlandı.

    KURULUŞ OSMAN 105. BÖLÜM İZLE

    KURULUŞ OSMAN 105. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    VALİDE İSMİHAN SULTAN YENİŞEHİR'E GELİYOR

    Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir? Marmaracık Hisarı alınmış fakat şimdi akıllarda büyük bir soru işareti vardır. Osman Bey Marmaracık Hisarı'nı kime verecektir? Turgut Bey, Marmaracık Hisarı alındığı için oldukça mutludur. Marmaracık için yaptığı fedakarlıklara karşı Osman Bey'in tutumu ne olacaktır?

    OSMAN BEY'İN İÇİNE DÜŞEN KURT!

    Osman Bey Marmaracık Fethi için büyük bir şenlik kurar. Fakat kendiyle baş başa kaldığında iç muhasebesi yapar. Osman'ın içini büyük bir kurt kemirmektedir. Osman'ın içini kemiren bu kurt nedir?

        GÜRBÜZ ALP, OSMAN BEY'LE SAVAŞMAYA BAŞLIYOR

        Osman Bey'in Alplerine "Kardeşiniz Gürbüz Alp" diye tanıştırdığı Gürbüz Alp kimdir, nereden gelmiştir? Osman Bey ile ilişkisi nedir? Osman Bey'in Gürbüz Alp'e vereceği önemli görev ne olacaktır?

        OSMAN BEY'İN YENİ HEDEFİ KÖPRÜHİSAR

        Osman Bey Marmaracık'ı fethetmiştir. Ancak fütühat durmayacaktır. Hedefi Köprühisar'dır. Osman Bey Köprühisar Fethi için evvelce hangi adımları atmıştır? Osman Bey, Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

        OLOF VE BAYINDIR BEY İŞBİRLİĞİ Mİ YAPACAK?

        Osman Bey'in kurduğu büyük oyunla kimliği ortaya çıkan ve Marmaracık'ı Osman Bey'e kaptıran Olof yeni taktikler peşindedir. Bu yolda kendisine yeni ittifaklar arayan Olof'un yeni hedefi Bayındır Bey'dir. Olof, Bayındır Bey'i yanına çekmek için hangi hamlelerde bulunacaktır? Bayındır Bey, Olof'un teklifini kabul edecek midir?
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman son, yeni bölüm FULL HD ATV İZLE - Kuruluş Osman 105. BÖLÜM İZLE 📺
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