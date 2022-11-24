Kuruluş Osman son, yeni bölüm FULL HD ATV İZLE - Kuruluş Osman 105. BÖLÜM İZLE 📺

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 105. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Diziyi canlı olark izlemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalar hızlandı.
KURULUŞ OSMAN 105. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
VALİDE İSMİHAN SULTAN YENİŞEHİR'E GELİYOR
Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir? Marmaracık Hisarı alınmış fakat şimdi akıllarda büyük bir soru işareti vardır. Osman Bey Marmaracık Hisarı'nı kime verecektir? Turgut Bey, Marmaracık Hisarı alındığı için oldukça mutludur. Marmaracık için yaptığı fedakarlıklara karşı Osman Bey'in tutumu ne olacaktır?
OSMAN BEY'İN İÇİNE DÜŞEN KURT!
Osman Bey Marmaracık Fethi için büyük bir şenlik kurar. Fakat kendiyle baş başa kaldığında iç muhasebesi yapar. Osman'ın içini büyük bir kurt kemirmektedir. Osman'ın içini kemiren bu kurt nedir?