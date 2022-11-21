The Walking Dead dizisi yeni bölüm, yeni sezon gelmeyecek mi? The Walking Dead BİTTİ Mİ? TWD final bölümü yayınlandı mı?

The Walking Dead final bölümü hakkında araştırmalar hız kazandı. 12 yıl boyunca nefesleri kesen The Walking Dead dizisi hakkında üzücü bir haber geldi. Peki, The Walking Dead BİTTİ Mİ? TWD final bölümü yayınlandı mı? The Walking Dead dizisi yeni bölüm gelmeyecek mi? İşte detaylar!
Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan "The Walking Dead" 12 yılın ardından ekranlara veda etti.
"The Walking Dead" 11 sezonluk ve 177 bölümlük saltanatını Pazar gecesi sona erdirdi.
Final bölümü "Rest in Peace" Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) önderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'e karşı mücadelesini konu aldı. Dizinin sonu, hayranları çok sayıda yan ürün için hazırlarken, kapanış görevi görüyor.
Başrollerini Lincoln ve Gurira'nın paylaştığı yakında çıkacak olan "The Walking Dead" spin-off'unu oluşturan bu sürpriz sahne, programın geri kalanı tamamlandıktan sonra geçen yaz Georgia stüdyosunda tam bir gizlilik içinde çekildi. "The Walking Dead: Dead City" dizisinin Nisan 2023'te yayınlanması planlanıyor.