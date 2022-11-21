The Walking Dead dizisi yeni bölüm, yeni sezon gelmeyecek mi? The Walking Dead BİTTİ Mİ? TWD final bölümü yayınlandı mı?

Grimes, bulunduğu hastaneden ayrılarak ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş, kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek kendi grubunu oluşturur.

31 Ekim 2010'da başlayan dizi, gösterimi süresince düzenli olarak olumlu eleştiriler aldı ve En İyi Televizyon Dizisi dalında bir Altın Küre ile bir Writers Guild of America ödülüne aday gösterildi.