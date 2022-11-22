İzleyici 'Sakın ölme' dese de cenazesi kalkıyor! Kardeşlerim dizisinde veda şoku! Diziden ayrılacağı 69. bölümde kesinleşen oyuncu...

KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim 69. bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Fragmanda 'Ah kalbim' ve "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!" sözleri dikkat çekti. Peki yeni bölümde neler olacak?

AHMET- ÖMER CEPHESİ

Ahmet, Ömer'in geçmişteki bir hata olduğunu söylüyor. Ömer, babasının onu isteyip istememesinin onun için hiçbir fark yaratmadığını anlatıyor.

Şengül yine ortalığı karıştırmaya hazırlanıyor ve Ahmet'e Ömer'i ikna edebileceğini söylüyor. Tabi 'biz anlaşabilirsek' diye de şart koşuyor. Ömer ile yüzleşen Ahmet tahminen Şengül yüzünden 'Ne biçim bir ailesiniz siz' diyor. Ömer gözleri öfke dolu Ahmet'i dinliyor.