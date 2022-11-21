Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 21 Kasım TRT 1 yayın akışı! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Ancak bu hafta Dünya Kupası Grup Eleme Maçları başladı. Maçların TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olmasından dolayı dizilerin yeni bölümleri gecikmeli yayınlanacak. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri ise konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? İşte 21 Kasım TRT 1 yayın akışı!