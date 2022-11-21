Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 21 Kasım TRT 1 yayın akışı! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Ancak bu hafta Dünya Kupası Grup Eleme Maçları başladı. Maçların TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olmasından dolayı dizilerin yeni bölümleri gecikmeli yayınlanacak. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri ise konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? İşte 21 Kasım TRT 1 yayın akışı!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 36. bölümüyle 21 Kasım 2022 tarihinde saat 21:00'da yayınlanacak. İşte 21 Kasım TRT 1 yayın akışı:
TRT1 YAYIN AKIŞI
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İngiltere-İran
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Senegel-Hollanda
21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Yürek Çıkmazı
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.