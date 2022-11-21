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    • Televizyon
    • 21.11.2022 15:55
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    • 21.11.2022 15:55
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    Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 21 Kasım TRT 1 yayın akışı! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta?

    TRT1 ekranlarında bu akşam Dünya Kupası Grup Eleme Maçları (Senegel-Hollanda) yayınlanacak. Bu noktada Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri yeni bölümün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? İşte 21 Kasım TRT 1 yayın akışı...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Ancak bu hafta Dünya Kupası Grup Eleme Maçları başladı. Maçların TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olmasından dolayı dizilerin yeni bölümleri gecikmeli yayınlanacak. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri ise konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? İşte 21 Kasım TRT 1 yayın akışı!

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 36. bölümüyle 21 Kasım 2022 tarihinde saat 21:00'da yayınlanacak. İşte 21 Kasım TRT 1 yayın akışı:

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

    13:15 Yeşil Deniz

    15:00 Kupa Günlüğü

    16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İngiltere-İran

    18:00 Ana Haber

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Senegel-Hollanda

    21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    00:15 Yürek Çıkmazı

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

    Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

        Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
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        Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 21 Kasım TRT 1 yayın akışı! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta?
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