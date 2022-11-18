Yalnız Kurt 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “İşte kıyametin başlayacağı yer”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "İşte kıyametin başlayacağı yer" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır. Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister.
Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır. Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.
Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur.