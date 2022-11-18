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    • 19.11.2022 00:32
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    • 19.11.2022 00:32
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    Yalnız Kurt 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “İşte kıyametin başlayacağı yer”

    ATV’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 26’ncı bölümüyle izleyiciyle buluştu. Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana “İşte kıyametin başlayacağı yer” sözleri damga vurdu. Yalnız Kurt 27. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “İşte kıyametin başlayacağı yer”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "İşte kıyametin başlayacağı yer" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır. Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister.

    Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır. Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.

    Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur.

        Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır. Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar.

        Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!
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