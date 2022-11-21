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    • Televizyon
    • 21.11.2022 19:02
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    • 25.11.2022 19:01
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    ESRA EROL ATV SON BÖLÜM İZLE - 25 KASIM 2022 | Hasan, Gülizar'ı affedecek mi?

    Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Gülizar pişman oldu, özür diledi... Hasan, Gülizar'ı affedecek mi? "Tuğçe tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldım" diyen yüzde 50 engelli Oğuzhan ve annesi... Meryem ile Ahmet stüdyoda karşı karşıya gelecek! Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da...

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    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Cemile, yeni evine ilk adımı canlı yayında atacak! O anlar Esra Erol'da.


    Gülizar babası ile kavuştu. Babası, "Kızım dön evine." dedi. Gülizar şimdi ne yapacak?
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        Haberler Televizyon ESRA EROL ATV SON BÖLÜM İZLE - 25 KASIM 2022 | Hasan, Gülizar'ı affedecek mi?
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