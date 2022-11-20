Heyecan dorukta! Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kurban, Cezayir kayıp!"

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Kurban, Cezayir kayıp!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölümü için emir verdi fakat Kurban'ın oğlu Şamil hedef oldu ve vuruldu.
Şamil hastanede ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise sinir krizi geçirdi ve duygusal bir sarsıntı geçirdi. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırdı.
Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir, Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrendi fakat zamanında hastaneye yetişemedi. Onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlendi o kişi de Leyla oldu.