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    • Televizyon
    • 20.11.2022 19:11
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    • 20.11.2022 19:11
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    Heyecan dorukta! Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kurban, Cezayir kayıp!"

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Kurban, Cezayir kayıp!" sözleri damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragman, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm fragmanı...

    Kurban, Cezayir kayıp!

    Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Kurban, Cezayir kayıp!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölümü için emir verdi fakat Kurban'ın oğlu Şamil hedef oldu ve vuruldu.

    Şamil hastanede ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise sinir krizi geçirdi ve duygusal bir sarsıntı geçirdi. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırdı.

    Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir, Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrendi fakat zamanında hastaneye yetişemedi. Onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlendi o kişi de Leyla oldu.

        Cezayir'i bir türlü ele geçiremeyen Bagnall ise başarısız operasyonlar sonucunda üstleri tarafından telefonla büyük bir uyarı aldı.

        Bu işin sonunda ya kendisinin ya da Cezayir Türk'ün öleceği söylendi. Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girdi ve Cezayir Türk'e yolda baskın yaptı.
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        Haberler Televizyon Heyecan dorukta! Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kurban, Cezayir kayıp!"
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