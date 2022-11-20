Heyecan dorukta! Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kurban, Cezayir kayıp!"

Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir, Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrendi fakat zamanında hastaneye yetişemedi. Onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlendi o kişi de Leyla oldu.