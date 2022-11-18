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    • Televizyon
    • 18.11.2022 19:59
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    • 18.11.2022 20:11
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    4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin’e kaçan Gülizar’a büyük şok! Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! “Dağları aştı geldi...”

    ATV’nin ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Hasan Karabulut, 4 çocuğunun annesi Gülizar Karabulut’un (23) 15 yaşındaki çocukla kaçtığını söyleyerek herkesi şoke etti. Esra Erol’un ulaştığı Gülizar Karabulut da takip eden günlerde stüdyoya gelerek eşiyle yüzleşti. Yaşananlar herkesi şaşkına çevirirken Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında bambaşka bir gelişme yaşandı. Esra Erol’un sürpriziyle şoka uğrayan Gülizar gözyaşlarına boğuldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin’e kaçan Gülizar’a büyük şok!

    Esra Erol'da programına Kahramanmaraş'tan başvuran Hasan Karabulut, Adana'da tedavi gördüğü süreçte eşi Gülizar Karabulut tarafından terk edildiğini belirtti. Başından geçenleri anlatan Hasan Bey, "Ameliyat nedeniyle Adana'daydım. Büyük bir kaza geçirdim, 2 ay hastanede yattım. Eşim bu süreçte ailemle Kahramanmaraş'taydı. Bir gün annem aradı eşimin kaybolduğunu söyledi" dedi.

    Bunun üzerine önce karakola sonra savcılığa başvuran Hasan Bey, "Telefon dokümanlarını çıkardık. Bir taksiciden Urfa'ya gittiğini öğrendim. Oraya, 15 yaşındaki bir çocuğun yanına kaçmış" diyerek herkesi şoke etti.

    Canlı yayına telefonda bağlanan Şahin'in babası ise Gülizar Akbulut'un yanlarında olduğunu ve isterlerse imam nikahı kıyabileceklerini söyledi.

        Esra Erol'un ulaştığı Gülizar Karabulut da canlı yayına çıkarak eşiyle yüzleşti. Gülizar ise "Evet, 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım. Evlendiğim günden beri şiddet gördüm. Evden çıktığımda yanımda kimse yoktu. Çocukları bıraktım. Gece 4 kilometre yürüdüm" diye konuştu.

        "ŞAHİN KOCAMDAN İYİ"
        Duydukları karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığın kişi ergen. Bunun farkında mısın?'' dedi. Bunun üzerine Gülizar ''Kendisi evdeki kocamdan iyi" yanıtını verdi.

        "EVDEN 50 BİN TL ALDIM"
        Gülizar, "Bir süredir Şahin ile konuşuyordum. Beni kabullendi. 'Gel' dedi, ben de gittim. Ailesi de evli olduğumu biliyordu. Evden çıkarken 50 bin TL aldım. Şahin'in evine gittik. Parayı babasına verdim" dedi.

            Öte yandan Gülizar'ın, çocukları uyuttuktan sonra odun sobası yanarken evi terk ettiği ortaya çıktı. Bu duruma daha çok öfkelenen mağdur koca ise "Çocuklarımı resmen ölüme terk etti. Benim çocuklarım şimdi ne olacak. 4 kilometreyi gece tek başına yürümesi imkansız. Seni o yolda kim götürdü" diyerek isyan etti.

            GÖZYAŞLARI SEL OLDU!
            Türkiye'nin gündemine oturan olayda bugün ise bambaşka bir olay yaşandı. Esra Erol, "Bugün stüdyoda önemli bir konuğumuz var. Olayın açığa çıkmasıyla beraber "Ben Gülizar'a sahip çıkarım. Keşke benim kapımı çalsaydı" diyen biri var. Bunu diyen kişi, Gülizar'ın öz ve öz babası. "Benim babam bana sahip çıkmadı" dedin ya... Dağları açtı geldi " diyerek Gülizar'ın babasını stüdyoya davet etti.

            HASRET SONA ERDİ
            Babasının stüdyoya gelmesiyle gözyaşlarına boğulan Gülizar, duygusal anlar yaşadı. Kızına sıkı sıkı sarılan Menderes Bey, "Yavrum nereye gittin sen? Bırakmam ben seni" diyerek gözyaşı döktü.
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            Haberler Televizyon 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin’e kaçan Gülizar’a büyük şok! Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! “Dağları aştı geldi...”
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