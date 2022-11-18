4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin’e kaçan Gülizar’a büyük şok! Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! “Dağları aştı geldi...”

GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda bugün ise bambaşka bir olay yaşandı. Esra Erol, "Bugün stüdyoda önemli bir konuğumuz var. Olayın açığa çıkmasıyla beraber "Ben Gülizar'a sahip çıkarım. Keşke benim kapımı çalsaydı" diyen biri var. Bunu diyen kişi, Gülizar'ın öz ve öz babası. "Benim babam bana sahip çıkmadı" dedin ya... Dağları açtı geldi " diyerek Gülizar'ın babasını stüdyoya davet etti.