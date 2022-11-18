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    • 19.11.2022 11:22
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    18 Kasım 2022 Gelin Evi HAFTANIN KAZANANI ve puan durumu - Gelin Evi haftanın birincisi, ödülü kazanan kim oldu?

    Gelin Evi'nde bir hafta daha tamamlanıyor. Bu haftanın kazanan ismi Aslı Hünel tarafından açıklandı.

    takvim.com.tr
    Gelin Evi haftanın birincisi, ödülü kazanan kim oldu?

    Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelin Evi birincisi merak ediliyor. Farklı zevklere sahip 5 gelin evini ve kendi tarzını sergiledi. Finalde misafirlerini ağırlayan gelinin puanlamasının ardından haftanın birincisi de belli oldu. İştwe Gelin Evi haftanın kazananı...

    GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Gelin Evi birincisi 22 puan alan Beyza gelin oldu. Diğer yarışmacılardan 14, Aslı Hünel'den 8 puan alarak haftanın kazananı olan Beyza gelin, 10 çeyrek altının da sahibi oldu.

    GELİN EVİ HAFTANIN PUAN DURUMU

    Hasret: 17
    Havva Nur: 19
    Beyza:22
    Yasemin: 21
    Rana: 20

        GELİN EVİ SUNUCUSU KİM 2022?

        Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor.

        GELİN EVİ İLK SUNUCUSU KİM?

        İlk hafta Nuran Aytekin, Dilek Yücel, Leila Vereta, Filiz Ağan ve Nurdan Ay'ın yarışacağı Gelin Evi'nde ilk gün 28 yaşında 1,5 yıllık evli olan bankacı Nuran Aytekin'nin Kocaeli'ndeki evine konuk olunuyor.

        GELİN EVİ PROGRAMI GERÇEK Mİ?

        2016 yılından beri Show TV'de hafta içi her gün yayımlanan Gelin Evi programı 750. bölümünü geride bıraktı. Gerçek hayattan kişileri konu edinerek ilerleyen program her bölümünde yeni evli kişilerin evine giderek "gelin evi"nin sosyolojik kaydını tutuyor.
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        Haberler Televizyon 18 Kasım 2022 Gelin Evi HAFTANIN KAZANANI ve puan durumu - Gelin Evi haftanın birincisi, ödülü kazanan kim oldu?
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