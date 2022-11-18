18 Kasım 2022 Gelin Evi HAFTANIN KAZANANI ve puan durumu - Gelin Evi haftanın birincisi, ödülü kazanan kim oldu?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelin Evi birincisi merak ediliyor. Farklı zevklere sahip 5 gelin evini ve kendi tarzını sergiledi. Finalde misafirlerini ağırlayan gelinin puanlamasının ardından haftanın birincisi de belli oldu. İştwe Gelin Evi haftanın kazananı...
GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelin Evi birincisi 22 puan alan Beyza gelin oldu. Diğer yarışmacılardan 14, Aslı Hünel'den 8 puan alarak haftanın kazananı olan Beyza gelin, 10 çeyrek altının da sahibi oldu.
GELİN EVİ HAFTANIN PUAN DURUMU
Hasret: 17
Havva Nur: 19
Beyza:22
Yasemin: 21
Rana: 20