18 Kasım 2022 Gelin Evi HAFTANIN KAZANANI ve puan durumu - Gelin Evi haftanın birincisi, ödülü kazanan kim oldu?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelin Evi birincisi merak ediliyor. Farklı zevklere sahip 5 gelin evini ve kendi tarzını sergiledi. Finalde misafirlerini ağırlayan gelinin puanlamasının ardından haftanın birincisi de belli oldu. İştwe Gelin Evi haftanın kazananı...