ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim?

18 Kasım Cuma Yemekteyiz puan durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim merak ediliyor. 5 yarışmacının yarıştığı programda bugün bir kişi 50 bin TL'yi alacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte son dakika 18 Kasım Cuma Yemekteyiz puan durumu...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı açıklanacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (11 Kasım - 18 Kasım 2022)
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Eda Hanım
2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım
3. gün yarışmacısı : Gencer Bey
4. gün yarışmacısı : Mine Hanım
5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım