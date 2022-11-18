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    • Televizyon
    • 19.11.2022 10:23
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    • 19.11.2022 10:23
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    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim?

    TV8 kanalında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündüz kuşağının sevilen yarışma programında bugün bir isim 50 bin TL para ödülünü kazanacak. Programın izleyicileri TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte cevaplar!

    takvim.com.tr
    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    18 Kasım Cuma Yemekteyiz puan durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim merak ediliyor. 5 yarışmacının yarıştığı programda bugün bir kişi 50 bin TL'yi alacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte son dakika 18 Kasım Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
    18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı açıklanacak.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (11 Kasım - 18 Kasım 2022)

    Bu haftanın yarışmacıları:

    1. gün yarışmacısı : Eda Hanım

    2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım

    3. gün yarışmacısı : Gencer Bey

    4. gün yarışmacısı : Mine Hanım

    5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu hafta en yüksek puanı alan isim 50 bin TL para ödülü kazanacak.

        ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

        Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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        Haberler Televizyon ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim?
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