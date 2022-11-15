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    • Televizyon
    • 15.11.2022 23:43
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    • 15.11.2022 23:43
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    Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların en büyüğü!”

    Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan) gibi isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların en büyüğü!” sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların en büyüğü!”

    Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların en büyüğü!" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Halit'in kumpasıyla devlet nezdinde zor duruma düşen Altay vakit kaybetmeden teröristlerin isimlerini öğrenmek zorundadır. Doğan ve Yıldırım Timi de ayrı kollardan Altay'ı bu kumpastan kurtarmak için harekete geçeceklerdir.

    Doğan haberi yapanların peşine düşerken Minnet ve Barış da füzeleri ateşlemek için eğitilen teröristlerin isimlerini bulmak için sahte pasaport şebekesine çökeceklerdir. Barış ve Minnet hiç beklemedikleri bir tuzakla karşı karşıya kalırlar.

    Konsülün gündeminde ise Türk-Yunan savaşı dışında yeni bir mesele vardır: Türkiye'nin Rusya'nın KKTC'yi tanıması için yaptığı hamle.

        Meryem de Altay'ın uğradığı bu haksızlık karşısında sessiz kalmaz. O'na yardım edecektir. Altay'ın vakıfta aradığı isim listesini vermeyi kabul eder. Meryem'in bu hamlesinden sonra Altay bir kaçak durumuna düşmektense gidip Emniyet'e teslim olur.

        Altay gözaltına alındığında ise beklemediği bir misafiri vardır: Amcası Halit Yıldırım… Halit Yıldırım, Altay'a bir teklifle gelmiştir.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların en büyüğü!”
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