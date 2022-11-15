Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların en büyüğü!”

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların en büyüğü!" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit'in kumpasıyla devlet nezdinde zor duruma düşen Altay vakit kaybetmeden teröristlerin isimlerini öğrenmek zorundadır. Doğan ve Yıldırım Timi de ayrı kollardan Altay'ı bu kumpastan kurtarmak için harekete geçeceklerdir.
Doğan haberi yapanların peşine düşerken Minnet ve Barış da füzeleri ateşlemek için eğitilen teröristlerin isimlerini bulmak için sahte pasaport şebekesine çökeceklerdir. Barış ve Minnet hiç beklemedikleri bir tuzakla karşı karşıya kalırlar.
Konsülün gündeminde ise Türk-Yunan savaşı dışında yeni bir mesele vardır: Türkiye'nin Rusya'nın KKTC'yi tanıması için yaptığı hamle.