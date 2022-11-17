Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, Cuma günleri ekrana geliyor ve seyircisini televizyon başına kilitlemeyi başarıyor.