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    • Televizyon
    • 17.11.2022 10:56
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    • 17.11.2022 11:13
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    Arka Sokaklar FİNAL mi yapacak? Çekimlere 45 gün ara verildi! Sebebi ise...

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olarak tarihe geçen, Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar hakkında kötü haber geldi. Dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği duyuruldu. Diziyi sıkı takip edenler, "Arka Sokaklar FİNAL mi yapacak? Arka Sokaklar bitiyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar FİNAL mi yapacak? Arka Sokaklar bitiyor mu?

    Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisi hakkında final iddiları konuşulmaya başlandı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan ve 17 yıldır aralıksız yayınlana Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi. Çekimlere 45 gün ara verildiği duyuruldu. Peki, Arka Sokaklar FİNAL mi yapacak? Arka Sokaklar bitiyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte merak edilenler...

    Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile devam ediyor.

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, Cuma günleri ekrana geliyor ve seyircisini televizyon başına kilitlemeyi başarıyor.

    Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, bugüne kadar sayısız oyuncuyu kadrosunda ağırladı.

    Birden fazla ve kaliteli oyuncu ile yollarını ayıran dizide, en şaşırtıcı ayrılık ise Şevket Çoruh'unki oldu.

    Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılması dengeleri bozdu ve seyirciyi bir hayli üzdü.

    Şevket Çoruh'un ayrılığının ardından bir bomba haber daha geldi. Diziye ara verildiği duyuruldu.

        Arka Sokaklar bitiyor mu?

        Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan ve 17 yıldır aralıksız yayınlana Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi.

        Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere 45 gün ara verildiğini duyurdu. Cüneyt Özdemir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara dönecektir. Kamuoyuna duyrulur…"
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